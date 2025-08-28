Uppgifter: Garnacho klar för Chelsea

Alejandro Garnacho har gjort sitt i Manchester United.

Yttern är klar för Chelsea.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Alejandro Garnacho har varit en av flera spelare som varit på väg bort från Manchester United.

Nu presenterar transferspecialisten Fabrizio Romano honom som ”here we go” till ligakonkurrenten Chelsea.

Enligt Romano betalar Chelsea 40 miljoner pund, drygt 510 miljoner kronor för Garnacho. Där till har United en vidareförsäljningsklausul på tio procent Kontraktet uppges sträcka sig sju år med Londonklubben.

Garnacho uppges vara på plats i England för en läkarundersökning på fredagen för att sedan skriva på kontraktet.

Argentinarens kontrakt med United sträcker sig till sommaren 2028.