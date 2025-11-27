Bjerkebo slår fast: ”En flytt inom Sverige är inte aktuellt”

Isak Bjerkebo har gjort stor succé i ett IK Sirius som ryckte upp sig rejält under hösten.

Nu bekräftar den 22-årige yttern att det finns utländskt intresse för honom.

– Jag fokuserar mest på utlandet, kanske någon bra klubb som satsar på unga, säger han till SVT.

Foto: Bildbyrån

Det var inför årets allsvenska säsong som Isak Bjerkebo, 22, anslöt till IK Sirius då han lämnade Varbergs Bois.

Sedan dess har yttermittfältaren gjort sju mål och fyra assist på 29 matcher – där åtta av dessa kom under årets tio sista matcher.

Nu berättar 22-åringen att han själv är nöjd med sin säsong.

– Ja, man vill ju inte sitta och skryta om sig själv. Men jag tycker att, med den hösten där jag gjorde åtta poäng på de tio sista matcherna, så har jag varit en tongivande spelare i laget. Lite, lite har det kanske snackats om mig, men samtidigt är det 30 matcher på en säsong. Ser man däremot till de sista tio matcherna kanske jag förtjänar lite mer hajp, säger han till SVT.

Vidare berättar Bjerkebo att det finns möjlighet för honom att flytta utomlands.

– Jag fokuserar mest på utlandet, kanske någon bra klubb som satsar på unga. En flytt inom Sverige är inte aktuellt. Jag är på så bra plats i Sirius att om det är någonstans jag ska röra mig så är det bara utomlands, säger han och poängterar att han inte behöver röra på sig i vinter.

– Jag har också all respekt för vad Sirius vill i detta. De kommer absolut ha sista ordet, vill de hålla kvar mig här och att jag ska utvecklas så kommer jag inte att bli arg, avslutar Isak Bjerkebo.

Bjerkebos avtal med IK Sirius sträcker sig över säsongen 2029.



