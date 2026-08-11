Barcelonas hälsning till Roony: ”Håll ut”

Roony Bardghjis korsband är av.

Nu skickar Barcelona en hälsning till svensken.

– Vi är med dig varje steg, skriver klubben på X.

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Roony Bardghji skadade knäet i samband med ett träningspass under tisdagen och tvingades kliva av planen. Barcelona bekräftar nu att det rör sig om en korsbandsskada och att han kommer att operera sig inom kort.

Klubben skickar även med en hälsning till sin svenska ytter inför det som lär bli en lång rehab.

”Vi är med dig varje steg på vägen, Roony. Håll ut”, skriver Barca på X.

Roony Bardgji anslöt till Barcelona från FC Köpenhamn för ett år sedan. Svensken svarade för ett mål på 21 matcher under sin debutsäsong, då Barcelona blev ligamästare.

Innan skadeolyckan var framme uppgav flera källor att 20-åringen inte var önskad i Barcelona. Under sommaren har svensken därför ryktats till fler olika klubbar, däribland Valencia och Ajax.