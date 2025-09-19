Boateng avslutar karriären: ”Jag är redo”

Jerome Boateng lägger skorna på hyllan.

Det bekräftar tysken i ett klipp på sociala medier.

– Nu är det dags att gå vidare, säger han i en video.

Jerome Boateng, 37, lämnade österrikiska Lask Linz för en månade sedan. Nu bekräftar tysken att han avslutar karriären.

– Fotbollen har gett mig mycket. Nu är det dags att gå vidare. Inte för att jag behöver, men för att jag är redo. Jag är tacksam för allt, säger han i en video på sociala medier.

Jerome Boateng har representerat klubbar som Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City och Bayern München. Han var även med och vann VM-guld med Tyskland 2014.

Boateng blev 2021 dömd för misshandel, mot sitt nekande, på sin ex-fru.