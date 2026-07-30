Beskedet: Hedenquist straff skärps

Erik Hedenquist fick rött kort efter en duell i måndags.

Nu har disciplinnämnden valt att förlänga hans avstängning.

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I 0-0 matchen mot Örebro SK i måndags fick Oddevolds Erik Hedenquist rött kort. Han gick in i en duell med Ahmed Yasin med dobbarna före och han blev efter det tvungen att lämna planen.

Nu har domaren, Victor Wolf, anmält händelsen till Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd.

Ett beslut har nu tagits.

Hedenquists avstängning kommer förlängas med ytterligare en match. Det innebär att han missar både Norrby och Ljungskile.

”Disciplinnämnden anser, efter en sammantagen bedömning av samtliga inkomna handlingar i ärendet, att det inträffade ska bestraffas med ytterligare avstängning utöver den automatiska matchen. Avstängningens längd är bestämd enligt nämndens praxis och motsvarar en match utöver den automatiska matchen”, skriver nämnden i beslutet.