Uppgifter: Svenske talangen kan lämna Serie A-klubben

Karlson Nwanege, 21, kan lämna Hellas Verona.

Den svenske mittbacken jagas av finska SJK, enligt uppgifter.

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2022 lämnade Karlson Nwanege moderklubben Götaholms BK för italienska Hellas Verona. Den 21-årige svensken har sedan dess varit på lån i Perugia innan han skrev A-lagskontrakt med Hellas Verona i somras.

Nu kan mittbackslöftet lämna Italien – tillfälligt. Enligt den finska sajten futishuhut.com vill SJK låna in Nwanege. Han ska dessutom redan ha anslutit till laget för att träna.

SJK ligger näst sist i den finska högstaligan, Veikkausliiga.