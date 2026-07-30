Uppgifter: Svenske talangen kan lämna Serie A-klubben
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Karlson Nwanege, 21, kan lämna Hellas Verona.
Den svenske mittbacken jagas av finska SJK, enligt uppgifter.
2022 lämnade Karlson Nwanege moderklubben Götaholms BK för italienska Hellas Verona. Den 21-årige svensken har sedan dess varit på lån i Perugia innan han skrev A-lagskontrakt med Hellas Verona i somras.
Nu kan mittbackslöftet lämna Italien – tillfälligt. Enligt den finska sajten futishuhut.com vill SJK låna in Nwanege. Han ska dessutom redan ha anslutit till laget för att träna.
SJK ligger näst sist i den finska högstaligan, Veikkausliiga.
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