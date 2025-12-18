Bomben: Tidigare VSK-spelaren klar för Skiljebo

I oktober blev det klart att brasilianaren lämnar Västerås SK efter att inte blivit erbjuden ett nytt kontrakt.

Nu ansluter Pedro Ribeiro till Skiljebo SK.

– Vi delar samma visioner och målsättningar för framtiden, säger sportchef Helgurd Hajo.

Foto: Bildbyrån

JULIETTE VURAL

Pedro Ribeiro började sin karriär i Atletico Mineiro men har även spelat för flera lag i USA. Under 2019 kom 35-åringen till IK Frej (nuvarande HTFF), och 2020 började han i Västerås SK, som i år tog sig upp till allsvenskan. Nu ansluter han till ännu ett lag i Västerås.

Spelaren har kritat på för två år i division 2-laget Skiljebo SK.

– Jag och min familj älskar den här staden och det ska bli jättekul att fortsätta bo här, säger 35-åringen i ett uttalande.

Det kommer som en stor chock att den förre detta MLS-spelaren valt att gå från ett lag som slutade på första plats i superettan till ett division två-lag.

– Jag har valt Skiljebo för att jag tror på projektet och de människor som är involverade i det, säger Ribeiro.

Sportchefen Helgurd Hajo ser Ribeiros ankomst som något positivt, inte bara för A-laget men även ungdomslagen.

– Jag är väldigt glad, tacksam och förväntansfull inför Pedros ankomst till Skiljebo SK. Vi har haft en väldigt god dialog med Pedro där vi delar samma visioner och målsättningar för framtiden. Vi får in en fantastisk fotbollsspelare och person i klubben som vi kommer dra stor nytta av, både i senior och ungdomsverksamheten. Detta sänder även signaler om att vi tar ett stort steg i vår jakt på div 1-avancemang och att vi säsongen 2026 menar allvar, säger Helgurd via klubbens pressmeddelande.

Skiljebo SK slutade på tiondeplats i Div 2 Norra Svealand 2025.