Borussia Dortmund vill värva Jadon Sancho.

Det bekräftar vd:n Lars Ricken för tidningen Bild.

Jadon Sancho är för närvarande i Aston Villa på lån men tillhör Manchester United. Yttern är en av flera United-spelare som ryktas bort till sommaren och nu bekräftas intresse från Bundesliga.

Borussia Dortmunds vd Lars Ricken förklarar att Sancho är en av flera spelare som klubben undersöker.

– Vi tittar just nu på många spelare och analyserar dem noggrant. Vi undersöker om de kan göra oss bättre. Vi gör detsamma med Jadon, säger Ricken enligt Bild.

Sanchos avtal med United löper ut i sommar.



