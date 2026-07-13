Brage bryter med Haris Brkic: ”Läget är rätt”

Succén har uteblivit för Haris Brkic, 26.

Nu bryter Brage kontraktet med mittfältaren.

– Vi känner båda parter att läget är rätt att gå skilda vägar, säger sportchefen Ola Lundin.

Haris Brkic. Foto: Bildbyrån

Den 26-åriga mittfältaren Haris Brkic anslöt till superettan-klubben IK Brage från norska Sandnes inför fjolårssäsongen. Ett och ett halvt år senare meddelar klubben att man han kommit överens med spelaren om att bryta kontraktet i förtid.

– Haris kom till oss inför förra säsongen och kunde summera en bra säsong 2025. I år har det varit en hackigare första halva av säsongen och vi känner båda parter att läget är rätt att gå skilda vägar, säger Brage-sportchefen Ola Lundin i ett uttalande.

I år har 26-åringen fått nöja sig med en plats på Brages bänk och han har hittills noterats för åtta inhopp och två starter i superettan 2026. Kontraktet mellan parterna var skrivet över 2026.

– Vi tackar Haris för hans tid och insatser i Brage och önskar honom stort lycka till framåt, säger Lundin.