Brage sparkar tränaren
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IK Brage agerar.
Huvudtränaren Anders Bååth får sparken.
Det bekräftar tränaren själv.
IK Brage är i kris. Borlängeklubben ligger på en 14:e plats i superettan och har inte tagit en seger på över en månad.
Under måndagen stod det klart att huvudtränaren Anders Bååth får sparken. I en intervju med Aftonbladet förklarar 35-åringen att han har entledigats.
– Att bli sparkad enbart på grund av uteblivna resultat och svag tabellplacering som tränare är inget konstigt, men i detta fallet väljer man att lägga hundra procent av de svaga resultaten på mig trots att mitt ansvarsområde varit 50 procent, säger Bååth till tidningen.
Det var i januari som Bååth tog över Brage tillsammans med Gustav Källberg och medan Bååth får lämna väntas Källberg stanna.
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