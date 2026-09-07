Brage sparkar tränaren

IK Brage agerar.

Huvudtränaren Anders Bååth får sparken.

Det bekräftar tränaren själv.

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IK Brage är i kris. Borlängeklubben ligger på en 14:e plats i superettan och har inte tagit en seger på över en månad.

Under måndagen stod det klart att huvudtränaren Anders Bååth får sparken. I en intervju med Aftonbladet förklarar 35-åringen att han har entledigats.

– Att bli sparkad enbart på grund av uteblivna resultat och svag tabellplacering som tränare är inget konstigt, men i detta fallet väljer man att lägga hundra procent av de svaga resultaten på mig trots att mitt ansvarsområde varit 50 procent, säger Bååth till tidningen.

Det var i januari som Bååth tog över Brage tillsammans med Gustav Källberg och medan Bååth får lämna väntas Källberg stanna.