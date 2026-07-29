Klart: Hammarby lånar ut talangen till Uppsala

Hammarby tar börjar agera i transferfönstret.

Nu kommer beskedet att Hammarby lånar ut talangen Thea Eriksson.

Hon lånas ut under retsen av säsongen.

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I går värvade Hammarby mittfältaren Filippa Curmark från Fiorentina. I dag kommer beskedet att man lånar ut försvararen Thea Eriksson.

Hon tillhör F19-laget men har rutin från A-laget i cup och träningssammanhang.

Nu lånas hon ut till krisande IK Uppsala resten av säsongen.

– Vi är mycket glada över att ha fått till en utlåning till IK Uppsala för Thea Eriksson. Det är en jättebra möjlighet för Thea att samla på sig erfarenhet av att spela matcher i OBOS Damallsvenskan redan i år, säger Magnus Bodsgård via klubbens uttalande.