Öppnar för Bergvall: ”Han måste ha rätt inställning”

Lucas Bergvall fick starta i träningsmatchen mot Sydney FC.

Roberto De Zerbi öppnar för att behålla svensken i klubben.

– Men jag kan inte ge någon spelare garantier på att han kommer få spela, säger han englit BBC.

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Under onsdagen spelade Tottenham Hotspur en träningsmatch i Australien mot Sydney FC. Då fanns Lucas Bergvall med från start för Londonlaget. Svensken fick spela den första halvleken innan han byttes ut i paus i förmån för nyförvärvet Sandro Tonali.

Matchen slutade 1–1 efter 90 minuter och avgjordes på straffar. Spurs satte fyra av fem straffar och kammade hem segern mot den australiensiska klubben.

Klubbar som Nottingham Forest och Newcastle United har rykt i Bergvall under sommaren. Efter matchen mot Sydney uttalar sig lagets tränare Roberto De Zerbi om svenskens situation.

– Han vill ha mer speltid och spela som en av våra två sittande mittfältare, men jag kan inte ge någon spelare garantier på att han kommer få spela, säger italienaren enligt BBC.

Samtidigt vill De Zerbi ha kvar Bergvall klubben.

– Jag skulle vilja att han stannar, men om han inte vill det kan jag inte göra något. Då får han prata med Vinai (Venkatesham, vd) eller Johan (Lange, sportchef). Han måste ha rätt inställning för att stanna.

Lucas Bergvall anslöt till Tottenham 2024.







