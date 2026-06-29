Chelsea avslöjar: Maresca valde att lämna – för att ta över City

Enzo Maresca är ny Manchester City-tränare.

Då går coachens tidigare klubb Chelsea till attack.

”I december 2025 valde vår huvudtränare oväntat och abrupt att säga upp sig. Vi kände oss naturligtvis svikna”, skriver klubben i ett uttalande.

Enzo Maresca. Foto: Alamy

Efter en lång tids spekulation står det under måndagen till sist klart att Enzo Maresca blir ny huvudtränare för Manchester City efter Pep Guardiolas tio år på posten i den blåa Manchester-klubben. Den italienska tränaren har kritat på ett treårskontrakt med Premier League-klubben och kommer att leda ”Man City” till säsongsstarten.

Nu går Marescas tidigare klubb, Chelsea, till hård attack.

”Kände oss svikna”

Chelsea och Maresca gick skilda vägar i början av 2026 efter en tid av tunga sportsliga resultat. Nu avslöjar London-klubben att det var tränaren själv som valde att lämna för att ta över Manchester City.

”Under hösten förra året informerades klubben av vår dåvarande huvudtränare om att det kunde uppstå en möjlighet för honom att efterträda Pep Guardiola i slutet av säsongen. Det stod klart för oss att han starkt önskade ta över Guardiola och att han var fullt inställd på att försöka få den möjligheten, trots att han hade ett långsiktigt kontrakt med Chelsea som han inte hade rätt att bryta.”, skriver Chelsea i ett uttalande.

”I december 2025 valde vår huvudtränare oväntat och abrupt att säga upp sig. Vi kände oss naturligtvis svikna, eftersom vi upplevde att hans fokus och engagemang redan låg hos en annan klubb och en annan möjlighet, trots att han bara hade varit i Chelsea sedan året innan. Ingen klubb vill byta huvudtränare mitt under en pågående säsong. Men med tanke på hans beslut att inte längre fullfölja sina åtaganden fram till säsongens slut hade klubben inget annat val än att skydda spelarna, supportrarna och klubbmärket genom att acceptera hans avskedsansökan.”, fortsätter klubben.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 29, 2026

Ekonomisk kompensation

I samma uttalande meddelar Chelsea att klubben har nått en överenskommelse med Manchester City om ”ekonomisk kompensation”. Hur stora pengar det rör sig om framgår inte och summan mellan klubbarna beskrivs som ”konfidentiell”.

Även Enzo Maresca har betalt ersättning till Chelsea, meddelar klubben.

”Mot bakgrund av omständigheterna och den ömsesidiga respekten mellan klubbarna har Chelsea och Manchester City nått en konfidentiell överenskommelse som inkluderar ekonomisk kompensation. Klubben har även nått en konfidentiell uppgörelse med den tidigare huvudtränaren, enligt vilken han kommer att betala ersättning.”, skriver Chelsea.

Xabi Alonso leder Chelsea nästa säsong.