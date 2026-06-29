Officiellt: Maresca tar över Manchester City

Pep Guardiolas efterträdare är klar.

Det är Enzo Maresca som tar över som huvudtränare i Manchester City.

Foto: Alamy

Det har länge stått klart att Pep Guardiola lämnar Manchester City. Nu har klubben meddelat vem som tar över efter den framgångsrike spanjoren.

Citys nya huvudtränare heter Enzo Maresca. Italienaren har skrivit på ett treårskontrakt med PL-jätten.

– Manchester City är en klubb jag känner väldigt väl och att få chansen att träna det här laget är en fantastisk möjlighet för mig, säger han i ett uttalande.

– ”För en tränare är det en drömsituation. Det ger mig den stabilitet jag behöver för att göra mitt jobb effektivt. Det här blir min tredje period här

Maresca har tidigare varit assisterande tränare i Manchester City under säsongen 2022/23. Han har tidigare basat över Chelsea och Leicester City.