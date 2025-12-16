Chockbesked för Ramsey – kontraktet brutet

Aaron Ramsey flyttade till Mexiko och Pumas i somras.

Nu står det klart att klubben bryter med walesaren – något han själv inte alls var beredd på.

”Tyvärr revs mitt kontrakt, vilket var en överraskning och naturligtvis en besvikelse”, skriver han via Instagram.

Foto: Bildbyrån

Aaron Ramsey valde i somras att flytta till Mexiko och skriva på för Pumas.

Nu står det dock klart att hans tid i klubben är över, detta då klubben valt att bryta hans kontrakt i förtid.

“Jag vill tacka det mexikanska folket för deras vänlighet och generositet och för att de fick mig och min familj att känna sig så välkomna i Mexico City. Jag vill också rikta ett stort tack till tränaren, tränarstaben och särskilt den medicinska personalen för att de hjälpt mig genom en svår tid med skador”, skriver han via Instagram och fortsätter:

“Men med deras hjälp och mycket hårt arbete var jag redo och matchklar inför de återstående matcherna och jag såg fram emot att ge mitt bästa för Pumas. Tyvärr revs mitt kontrakt, vilket var en överraskning och naturligtvis en besvikelse. Därför hade jag inget annat val än att komma hem till Wales. Tack igen för allt stöd under tiden vi tillbringade i Mexiko. Det är en vacker plats och vi kommer definitivt tillbaka på besök snart.”

Totalt blev det ett mål på sex matcher för Ramsay i den mexikanska klubben.