Costa bryter i förtid: ”Juridiska och personliga ärenden”

Douglas Costa och Sydney FC bryter i förtid.

Anledningen är att brassen inte kan återvända till Australien.

“Pågående juridiska och personliga ärenden i hans hemland har hindrat brasilianaren från att lämna”, skriver klubben.

Den förre Bayern München– och Juventus-stjärnan Douglas Costa skrev förra sommaren på ett tvåårskontrakt med australiensiska Sydney FC.

Nu efter lite mer än ett år på det kontraktet står det dock klart att avtalet bryts i förtid – detta då brassen inte kan lämna sitt hemland.

“Pågående juridiska och personliga ärenden i hans hemland har hindrat brasilianaren från att lämna”, skriver klubben.

Costa själv uttalar sig också:

– Jag är väldigt ledsen att jag inte kan återvända just nu på grund av de saker jag måste lösa hemma, men jag kommer alltid att minnas min tid i Sydney med glädje. Till medlemmarna och fansen, jag uppskattar verkligen det stöd ni gav mig och laget. Att spela inför er var väldigt speciellt, och jag kommer aldrig att glömma det, säger han via klubbens hemsida.

Totalt blev det sex mål och åtta assist på 25 matcher för Costa i klubben.