Danska bomben: Cooper tar över Brøndby

Danska Brøndby har sparkat Frederik Birk.

I hans ställe har den tidigare Premier League-tränaren Steve Cooper tagit över.

Detta i vad som beskrivs som en bomb i danska medier.

Foto: Bildbyrån

Brøndby IF har bytt tränare.

Detta då man, under tisdagen, meddelar att Frederik Birk har fått sparken – och att Steve Cooper har tagit över.

Cooper har meriter från Premier League som tränare och har tränat klubbar som Swansea City, Nottingham Forest och Leicester City.

Med Brøndby har han skrivit kontrakt till och med 2028.

– Steve är den där sällsynta kombinationen av ungdom och erfarenhet, vision och personlighet. Han är en man som kan ta sig an en klubb som vår och lyfta både den enskilda spelaren och hela klubben till en ny nivå, säger Brøndbys fotbollschef, Benjamin Schmedes, i ett uttalande och fortsätter:

– Hans arbete med unga spelare och några av världens största talanger är iögonfallande och ytterligare en anledning till att han nu är huvudtränare för Brøndby.

Enligt brittiska The Telegraph tackade Cooper nej till Championship-klubbar för att ta över den danska storklubben.









