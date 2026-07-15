Klart: Degerfors lånar in norsk mittback

Degerfors kämpar i botten av allsvenskan.

Nu kommer förstärkning till försvaret.

Klubben har lånat in Nikolai Skuseth från norska Sarpsborg.

Foto: Alamy

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Degerfors ligger precis ovanför kvalstrecket tack vare en bättre målskillnad än IFK Göteborg. Nu tar klubben in ett nyförvärv i hopp om att rädda det allsvenska kontraktet.

Den norska mittbacken Nikolai Skuseth har kritat på ett låneavtal för resten av säsongen. Han kommer från Sarpsborg i den norska högstaligan.

Den nästan två meter långa försvararen har även representerat Molde, Ranheim, Aalesund och Kristiansund.

Som det ser ut nu kommer 22-åringen vara tillgänglig när Degerfors möter Hammarby på söndag.