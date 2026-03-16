Dembélés framtidssvar: ”Varför skulle jag inte stanna?”

– Det är mellan klubben och min agent, säger fransmannen enligt Foot Mercato.

Ousmane Dembélé tog hem utmärkelsen som världens främste fotbollsspelare 2025. Inför Paris Saint-Germains Champions League-match mot Chelsea svarar Dembélé på sin framtid i Paris-klubben.

– Finns det någon anledning till varför jag inte skulle stanna? Det finns absolut ingen anledning till varför jag inte skulle förlänga mitt kontrakt med

PSG, säger 28-åringen enligt Foot Mercato.

Han överlåter framtidsdiskussionen till PSG och hans representant.

– Men hur som helst, kontraktsfrågor är inte mitt beslut, det är mellan klubben och min agent.

Dembélé sitter på ett kontrakt till sommaren 2028. Den här säsongen står yttern noterad för 12 mål och sju assist på 27 matcher.