Dennis Widgren: ”Kommer nog inte att bli kvar i Sirius”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Dennis Widgren har spelat för IK Sirius sedan sommaren 2022.
Nu ser hans resa i Uppsala-klubben ut att gå mot sitt slut.
– Som det ser ut just nu kommer jag inte att bli kvar, säger 31-åringen till UNT.
Det var i juli år 2022 som Dennis Widgren, 31, lämnade Hammarby för spel i IK Sirius.
Sedan dess har han spelat 110 matcher i den blåsvarta tröjan och ser nu ut att lämna klubben efter säsongsavslutningen. Detta då hans kontrakt löper ut.
– Jag kommer nog inte att bli kvar i Sirius som det ser ut just nu. Så mycket kan jag säga, berättar Widgren för lokaltidningen UNT och tillägger:
– Sen ska man inte säga hundra men som det ser ut just nu kommer jag inte att bli kvar.
Dennis Widgren har, förutom Hammarby och Sirius, spelat för Östersunds FK.
Den här artikeln handlar om: