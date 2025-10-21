Dennis Widgren: ”Kommer nog inte att bli kvar i Sirius”

Dennis Widgren har spelat för IK Sirius sedan sommaren 2022.

Nu ser hans resa i Uppsala-klubben ut att gå mot sitt slut.

– Som det ser ut just nu kommer jag inte att bli kvar, säger 31-åringen till UNT.

Foto: Bildbyrån

Det var i juli år 2022 som Dennis Widgren, 31, lämnade Hammarby för spel i IK Sirius.

Sedan dess har han spelat 110 matcher i den blåsvarta tröjan och ser nu ut att lämna klubben efter säsongsavslutningen. Detta då hans kontrakt löper ut.

– Jag kommer nog inte att bli kvar i Sirius som det ser ut just nu. Så mycket kan jag säga, berättar Widgren för lokaltidningen UNT och tillägger:

– Sen ska man inte säga hundra men som det ser ut just nu kommer jag inte att bli kvar.

Dennis Widgren har, förutom Hammarby och Sirius, spelat för Östersunds FK.