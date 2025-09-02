Prenumerera

Foto: Alamy

Di Marzio: Modesto nära flytt till Rakow

Nilo Ek
Webbredaktör
Rui Modesto uppges vara klar för flytt.
Enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio är den förre AIK-stjärnan på väg till Rakow.

Rui Modestos tid i Udinese kantades av ojämn speltid. Nu uppges den förre AIK-succén klar för en ny klubb.

Enligt Sky-journalisten Gianluca Di Marzio är rui Modesto på väg till polska Rakow. Värt att notera är att förre AIK-spelaren Erick Otieno håller till där.

Det har tidigare ryktats om Serie B-klubben Catanzaro.

Modesto står noterad för 23 framträdanden i Udinese.

