Di Marzio: Shagaxle till Serie B-klubb

Hamse Shagaxle provtränade med IFK Göteborg.

Nu uppges mittfältaren vara klar för Spezia i Serie B.

Det rapporterar den italienska Sky-journalisten Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Hamse Shagaxle, 19, lämnade Örebro SK efter säsongen 2025. Mittfältaren provtränade med IFK Göteborg en kort tid men lämnade sedan lagets läger.

Det har tidigare ryktats om att Shagaxle närmar sig den italienska klubben Spezia. Sky-journalisten Gianluca Di Marzio uppger att han nu ska ha kritat på för Serie B-klubben.

19-åringen ansluter som fri transfer.