Dif-stjärnan om transferfönstret: ”Såklart inte tillräckligt”

Sedan säsongsavslutningen i fjol har sju spelare lämnat Djurgården, däribland flera rutinerade pjäser.

Nu uppmanar mittfältsstjärnan Mikael Anderson fler spelare att kliva fram.

– Man kan inte bara ha tre, fyra, fem spelare som ska ta hela ansvaret för gruppen. Vi behöver fler, säger han till Sportbladet.

Marcus Danielson, Albin Ekdal, Rasmus Schüller, August Priske, Tocmac Nguen, Keita Kosugi och Theo Bergvall. Samtliga har har lämnat Djurgården under januarifönstret. Samtidigt har klubben värvat endast två namn, Leon Hien och Kristian Lien.

Lagets isländska mittfältsstjärna Mikael Anderson menar att den omfattande spelarflykten kommer tvinga nya spelare att axla ledarrollerna.

– Om man tittar på spelare som Albin (Ekdal) och Rasmus (Schüller) så var de väldigt, väldigt viktiga för kvaliteten och mentaliteten på träning. Fansen kanske inte håller dem så högt, men de

var väldigt viktiga för klubben och truppen. När de lämnar är det mer ansvar på mig, Adam (Ståhl), (Daniel) Stensson, (Jacob) Une, säger han till Sportbladet.

Mikael Anderson är dessutom kritisk till Djurgården brist på nyförvärv och uppmanar till flera spelare i gruppen att kliva fram nästa säsong.

– Man kan inte bara ha tre, fyra, fem spelare som ska ta hela ansvaret för gruppen. Vi behöver fler. Det är såklart inte tillräckligt att få in två nya spelare, alla vet det.

Djurgården befinner sig just nu på ett försäsongsläger på Gran Canaria, med endast 17 utespelare tillgängliga. Inte optimalt om du frågar Anderson.

– Det är inte tillräckligt bra att ha 17 utespelare på ett träningsläger när du ska bygga ett nytt lag. Det optimala hade varit att ha laget klart nu, men det är inte så det är, säger han.

