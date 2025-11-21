Dif-tränaren om Siltanen: ”Tio miljoner euro är realistiskt”

Matias Siltanen har gjort succé i Djurgården och ryktas säljas för stora summor.

Då menar tränare Jani Honkavaara att Blåränderna kan tjäna över 100 miljoner kronor på sin finska juvel.

– Jag tror inte att vi kommer nå 20 miljoner euro dock, säger han till finska Suomi Futis.

Foto: Bildbyrån

Matias Siltanen, 18, var en av allsvenskans mest omskrivna spelare under sommaren.

Redan innan den finska jättetalangen kom till Djurgården ryktades det om en övergång till Manchester City och under sommarens transferfönster rapporterades det om nytt intresse och stora pengar. Detta då klubbar som Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen och franska Lens sades vilja knyta till sig mittfältaren.

Uppgifter har även gjort gällande att Siltanen kan komma att säljas för över 200 miljoner kronor. Det menar Djurgårdens tränare, Jani Honkavaara, är något av en överdrift.

– Jag vet att det finns ett stort intresse. Matias värde har förvånat mig också, hur stort det har blivit. Jag tror inte att vi kommer nå 20 miljoner euro dock. Men tio miljoner euro är mer realistiskt. Eller åtta miljoner euro. Något sådant, säger Honkavaara i en intervju med finska Suomi Futis (via Fotbollskanalen).

– Så som jag ser det kan vi bara nå 20 miljoner euro om det blir ett absurt budkrig mellan Manchester City och någon annan klubb. Då kanske vi kan prata om sådana summor. Men jag tror att en realistisk prislapp ligger på mellan åtta och tio miljoner euro. Det kan bli verklighet, fortsätter Dif-tränaren.

Matias Siltanens kontrakt med Djurgården sträcker sig till slutet av 2027.

