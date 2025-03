Djurgården behöver ny målvakt: ”Vi har 48 timmar på oss”

Malkolm Nilsson Säfqvist har gjort illa armbågsleden och kommer att gå gipsad de kommande veckorna.

Således är Djurgården på jakt efter en ny målvakt – vilket måste ske innan midnatt imorgon, tisdag.

– Det kommer bli galna dagar. Vi måste vara redo för allt, säger Dif-tränaren Jani Honkavaara till Expressen.

Det var i returmötet på 3Arena mellan Djurgården och Pafos i åttondelsfinalen av Conference League som Malkolm Nilsson Säfqvist gjorde illa ena armen.



Skadan har visat sig vara en armbågsluxation (en skada i armbågsleden) och burväktaren kommer att gå gipsad under de kommande veckorna.



Således är Djurgården på jakt efter en ny målvakt, vilket tränare Jani Honkavaara bekräftar.



– Bosse har några fullspäckade dagar nu. Vi tittar också på målvaktspositionen eftersom Malkolm (Nilsson Säfqvist) är skadad. Det kommer bli galna dagar. Vi måste vara redo för allt. Vi gör allt för att göra laget starkare. Vi vill ha rätt spelare, inte bara en spelare, säger han till Expressen.



Just nu tränar Djurgården med tre målvakter. Jacob Rinne, Max Croon och en målvakt från akademin. Om en ny keeper ska in måste de ske kvickt.



– Vi får se. Vi har 48 timmar på oss, säger Honkavaara.



Djurgården har också försökt att värva in minst en målvakt. Åtminstone om man lyssnar till Expressens rapporter om Leopold Wahlstedt från danska Århus. Det ska dock inte ha varit möjligt då den danska klubben befinner sig mitt uppe i ett slutspel och inte vill släppa sin målvakt.