Dömd till fängelse – nu uppges Rafa Mir klar för Aris

Rafa Mir ser ut att göra klart med ny klubb.

Enligt Zona Mixta skriver han på för grekiska Aris.

Problemet? Han är dömd till 8,5 års fängelse.

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I mitten av juni dömdes Rafa Mir till ett långt fängelsestraff för sexuellt utnyttjande och misshandel – något som ska ha skett för två år sedan.

Fängelsestraffet på 8,5 år kommer dock inte att verkställas förrän alla överklaganden ägt rum – och nu skriver Zona Mixta som nitiskt bevakar Sevilla-fotbollen att Rafa Mir lämnar Sevilla där han spelat sedan 2021 för att krita på för grekiska Aris.

29-åringen var den gångna säsongen utlånad till Elche där det blev åtta mål på 27 matcher.