Dömd till fängelse – nu uppges Rafa Mir klar för Aris
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Rafa Mir ser ut att göra klart med ny klubb.
Enligt Zona Mixta skriver han på för grekiska Aris.
Problemet? Han är dömd till 8,5 års fängelse.
I mitten av juni dömdes Rafa Mir till ett långt fängelsestraff för sexuellt utnyttjande och misshandel – något som ska ha skett för två år sedan.
Fängelsestraffet på 8,5 år kommer dock inte att verkställas förrän alla överklaganden ägt rum – och nu skriver Zona Mixta som nitiskt bevakar Sevilla-fotbollen att Rafa Mir lämnar Sevilla där han spelat sedan 2021 för att krita på för grekiska Aris.
29-åringen var den gångna säsongen utlånad till Elche där det blev åtta mål på 27 matcher.
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