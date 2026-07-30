Uppgifter: Alajbegovic klar för Juventus

Kerim Alajbegovic, 18, var uppgavs vara nära Chelsea i dagarna.

Nu kan tyska Sky Sports rapportera att han är nära Juventus.

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Kerim Alajbegovic uppgavs nyligen vara nära en övergång till Chelsea.

Nu ser situationen dock ut att ha förändrats.

Enligt tyska Sky Sports har Juventus i stället gjort klart med den bosniske yttern. Det enda som återstår innan affären är officiell ska vara läkarundersökningen och den slutgiltiga signaturen.

Juventus väntas betala omkring 40 miljoner euro för talangen, vilket motsvarar cirka 442 miljoner kronor till Bayern Leverkusen, rapporterar Sky Sports.

Den 18-årige yttern fanns även med i Bosniens VM-trupp i somras, där han noterades för ett mål under mästerskapet.