Klart: Demirel Hodzic återvänder till Milan

Demirel Hodzic var på lån i Örgryte från Milan.

Nu står det klart att 21-åringen återvänder till Italien.

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I mars stod det klart att Örgryte IS plockade in Demirel Hodzic på lån från Milan.

Efter sju framträdanden under vårsäsongen blir det dock inga fler matcher i Öis-tröjan för 21-åringen. Hans låneavtal löper ut den 31 juli och kommer inte att förlängas.

– Med tanke på konkurrenssituationen och den speltid Demirel fått har vi kommit överens med Demirel om att inte förlänga låneavtalet med AC Milan. Vi önskar Demirel lycka till framöver, säger Örgrytes sportchef Pontus Farnerud i ett uttalande.

Mittfältaren har tidigare representerat Göteborgsfotbollen. Innan flytten till Italien tillhörde Hodzic IFK Göteborgs akademi.

Till vardags spelar han för Milans utvecklingslag.