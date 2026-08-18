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Foto: Bildbyrån

Drömmen sann – Eliasson klar för brasilianska jätten

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Casper Nordqvist
Reporter
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Han har drömt om en flytt till Brasilien hela sitt liv.
Nu har Niclas Eliasson fått igenom en flytt till storklubben Internacional.

Foto: Bildbyrån

Med rötterna från Brasilien har Niclas Eliasson alltid haft en vurm för den brasilianska fotbollen.

2024 berättade Eliasson, som då var bofast i Jon Dahl Tomassons landslag, att han drömde om spel i den brasilianska ligan och hur han följer fotbollen borta i mammans hemland.

Då ryktades han till Gremio – och nu två år senare har han fått igenom sin flytt till Porto Alegre, men till stadsrivalen Internacional.

– Inter är en jätte. Det är en ära att vara en del av den här klubben, säger Eliasson.

Svenske 30-åringen lämnar AEK Aten efter spel i grekiska storklubben sedan 2022.

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