Drömmen sann – Eliasson klar för brasilianska jätten
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Han har drömt om en flytt till Brasilien hela sitt liv.
Nu har Niclas Eliasson fått igenom en flytt till storklubben Internacional.
Med rötterna från Brasilien har Niclas Eliasson alltid haft en vurm för den brasilianska fotbollen.
2024 berättade Eliasson, som då var bofast i Jon Dahl Tomassons landslag, att han drömde om spel i den brasilianska ligan och hur han följer fotbollen borta i mammans hemland.
Då ryktades han till Gremio – och nu två år senare har han fått igenom sin flytt till Porto Alegre, men till stadsrivalen Internacional.
– Inter är en jätte. Det är en ära att vara en del av den här klubben, säger Eliasson.
Svenske 30-åringen lämnar AEK Aten efter spel i grekiska storklubben sedan 2022.
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