Dumfries med Premier League-flört: ”Definitivt öppen”

I Premier League återfinns flera av Nederländernas bästa spelare.

Denzel Dumfries, som idag tillhör Inter, stänger inte dörren till England i framtiden.

– Skulle hända en dag skulle jag definitivt vara öppen för en flytt till Premier League, säger han enligt Voetbal International.

Genom åren har flera nederländska fotbollsspelare gjort succé i Premier League.

Bara i årets upplaga av den engelska ligan återfinns storspelare som Virgil van Dijk, Gody Cakpo, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Tijjani Reijnders och Jeremie Frimpong i den engelska ligan.

I framtiden kan de få sällskap av landsmannen Denzel Dumfries, som inte utesluter en flytt till Premier League.

– Just nu trivs jag i Inter, men om det skulle hända en dag skulle jag definitivt vara öppen för en flytt till Premier League, säger han enligt Voetbal International

29-åringen har kontrakt med Inter fram till sommaren 2028.