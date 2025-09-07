Dumfries med Premier League-flört: ”Definitivt öppen”
I Premier League återfinns flera av Nederländernas bästa spelare.
Denzel Dumfries, som idag tillhör Inter, stänger inte dörren till England i framtiden.
– Skulle hända en dag skulle jag definitivt vara öppen för en flytt till Premier League, säger han enligt Voetbal International.
Genom åren har flera nederländska fotbollsspelare gjort succé i Premier League.
Bara i årets upplaga av den engelska ligan återfinns storspelare som Virgil van Dijk, Gody Cakpo, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Tijjani Reijnders och Jeremie Frimpong i den engelska ligan.
I framtiden kan de få sällskap av landsmannen Denzel Dumfries, som inte utesluter en flytt till Premier League.
– Just nu trivs jag i Inter, men om det skulle hända en dag skulle jag definitivt vara öppen för en flytt till Premier League, säger han enligt Voetbal International
29-åringen har kontrakt med Inter fram till sommaren 2028.
