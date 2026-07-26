Efter Arsenal-ryktet – stjärnan sägs kräva monsterlön

Vinicius Junior kopplas ihop med Arsenal.

Nu ska i stället Real Madrid försöka förlänga med brassen, enligt uppgifter.

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Under lördagen rapporterades det om att Arsenal tittar på Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior som ett alternativ i sommarens transferfönster.

Nu ser det ut att bli en vändning.

Enligt spanska AS jobbar Real Madrid på att förlänga med brassen, vars kontrakt löper ut sommaren 2027. ”Los Blancos” ska återuppta dialogen med Vini Jr för att säkra honom en tid framöver.

Samtidigt uppger tidningen att spelaren kräver en rejäl lön för att stanna i den spanska huvudstaden. Det ska röra sig om en årslön på 20 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 220 miljoner kronor.

Vinicius Junior har noterats för totalt 128 mål och 100 framspelningar på 375 matcher i Real Madrid.