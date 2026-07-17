Efter JWZ-nobben – siktar in sig på Zion Suzuki

Leeds United är ute efter en målvakt.

Nu har klubben siktet inställt på Parmas Zion Suzuki, enligt italienska medier.

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Leeds United valde att inte förlänga avtalet med sin förstemålvakt Karl Darlow, som istället skrev på för Manchester United. Nu är Yorkshire-klubben ute efter ett nytt namn mellan stolparna.

Enligt italienska Tuttomercato har Leeds ställt in siktet på Parmas målvakt Zion Suzuki.

Det har tidigare rapporterats om intresse för Jacob Widell Zetterström från Leeds håll. I dagarna gick däremot lokaltidningen Yorkshire Post ut med att Premier League-klubben inte längre ser Derby-målvakten som ett alternativ.

Zion Suzuki och Jacob Widell Zetterström mötte varandra i VM när Japan ställdes mot Sverige, en match som slutade 1–1. Den japanska målvakten stod samtliga matcher under mästerskapet.

Suzuki anslöt till Parma från Urawa Red Diamonds 2024. Han har även en lånesejour i belgiska Sint-Truiden på meritlistan.