Efter missen — Gais förlänger med stjärnan

Ibrahim Diabate har ryktats bort från Gais under en längre tid.

Nu meddelar klubben att anfallaren förlänger sitt avtal.

Samtidigt lånas han ut till turkiska Erzurumspor.

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Ibrahim Diabate blev delad skytteligavinnare i fjol när Gais slutade trea i allsvenskan. Under våren blev han utlånad till spanska Alavés där det blev två mål på tio matcher.

Under gårdagen presenterades han av Erzurumspor. Den turkiska klubben var dock snabb med att ta bort alla inlägg kopplade till presentationen, samtidigt som Gais dementerade till GP att anfallaren var klar för en flytt.

Nu meddelar Göteborgsklubben istället att Diabate förlänger sitt avtal till 2029. Samtidigt så lånas han ut till Erzurumspor fram till nästa sommar.

– Vi är glada över att ha kommit fram fram till en lösning för Diabate med Erzurumspor. En viktig parameter har varit spelarens önskan om fortsatt spel i Europa och en av de stora ligorna. Det är ett lån med option på köp, och innan han skrev på så förlängdes hans avtal med Gais över 2029, säger klubbens tekniska direktör Magnus Sköldmark.