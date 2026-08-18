Efter påhoppen – stjärnan skriver på trots allt

Han var i eld och lågor när förlängningen med Corinthians verkade gå upp i rök.

Nu vänder brasilianska storklubben – och väntas nu ändå ge Memphis Depay ett nytt kontrakt.

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”Var så säkra på att jag inte kommer att låta detta oacceptabla beteende passera utan åtgärd”.

Orden var Memphis Depays efter att han trodde han blivit blåst en förlängning med Corinthians.

Men nu verkar den brasilianska storklubben ha vänt i frågan.

Detta uppger De Telegraaf och klubbpresident Osmar Stabile bekräftar det hela.

– Allt är klart. Det har krävt en hel del arbete. Med en internationell stjärna förhandlar man inte bara snabbt. Som alla vet var det utdragen process, säger han enligt den nederländska tidningen.

Kontraktet uppges vara på två år.