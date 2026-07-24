Efter skadan – Arsenal uppges kolla på engelsk duo

William Saliba kommer bli bort en lång tid.

Nu letar Arsenal efter en ersättare.

Enligt Sky Spors överväger klubben Ezri Konsa och John Stones.

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William Saliba ser ut att bli borta i åtminstone ett par månader till följd av en ryggskada. Arsenal har nu börjat sondera terrängen för att hitta någon som kan ersätta den franska mittbacke under tiden.

Enligt Sky Sports har två engelska landslagsspelare fastnat på London-klubbens radar. Det handlar om John Stones och Ezri Konsa, som båda representerade England under sommarens VM-slutspel.

John Stones står i dagläget utan klubb efter att kontraktet med Manchester City löpte ut efter förra säsongen. Han är således fri att ansluta till vilken klubb som helst under sommaren.

Ezri Konsa har flera starka säsonger i Aston Villa bakom sig och var med och vann Europa League med Birminghamklubben i fjol. Enligt Sky Sports har Arsenal hört av sig angående Konsa, men i dagläget begär Villa mer än vad de engelska mästarna är villiga att betala.