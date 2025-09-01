Elva storaffärer som lever på Deadline Day

I dag stänger det internationella transferfönstret.

FotbollDirekt går igenom elva storövergångar som kan bli klara på deadline day.

Det är bara timmar kvar av det internationella transferfönstret. Klockan 20:00 svensk tid bommar fönstret igen och då är det färdigvärvat för Europas toppklubbar.

Här är elva storaffärer som fortfarande lever.

Alexander Isak till Liverpool

Sommarens stora snackis är på väg att nå sitt slut, och enligt flera trovärdiga uppgifter är Alexander Isak klar för Liverpool. Den svenske anfallaren ansluter från Newcastle United för 150 miljoner euro (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor), enligt uppgifterna. Det blir Premier Leagues dyraste värvning någonsin.

🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.



Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.



It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Jusef Erabi till Genk eller Millwall

Hammarby är på väg att sälja anfallaren Jusef Erabi, 22, och det står mellan den engelska Championship-klubben Millwall eller belgiska Genk. Enligt Fotbollskanalen har 22-åringen bestämt sig för en flytt till Belgien och väntas lämna ”Bajen” innan fönstret stänger.

Tobias Gulliksen till Rapid Wien

Djurgårdsstjärnan Tobias Gulliksen har lämnat Sverige och är enligt uppgifter klar för en flytt till Rapid Wien i Österrike. Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer Djurgården att tjäna minst 50 miljoner kronor på försäljningen.

Foto: Bildbyrån

Victor Nilsson Lindelöf till Aston Villa

Den 31-åriga landslagsspelaren Victor Nilsson Lindelöf har varit klubblös sedan kontraktet med Manchester United gick ut tidigare i sommar. Enligt uppgifter är den svenske mittbacken dock klar för Premier League-konkurrenten Aston Villa och väntas presenteras på deadline day.

Emiliano Martínez till Manchester United

Manchester United är på jakt efter en målvakt under transferfönstrets sista dag. Enligt Fabrizio Romano har storklubben kommit överens om de personliga villkoren med Aston Villa-målvakten Emiliano Martínez, som sägs ha meddelat Birmingham-klubben att han vill lämna.

🚨🔴 Emi Martínez has told Aston Villa that he wants to join Manchester United.



Clear message again after the game as personal terms are agreed with #MUFC.



Talks continue also re Sancho. 🧩



👀🇧🇪 Man Utd also keep talks active for Lammens… who’s #AVFC target if Dibu leaves. pic.twitter.com/vrnGyVCqel — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Piero Hincapié till Arsenal

Bayer Leverkusen-försvararen Piero Hincapié var på väg till Tottenham Hotspur fram till att ärkerivalen Arsenal kapade affären. Enligt Fabrizio Romano kommer ecuadorianen ansluta till ”The Gunners” på ett säsongslångt lån med en obligatorisk köpoption på 52 miljoner euro (motsvarande 575 miljoner kronor).

Loïs Openda till Juventus

Enligt tyska Sky har Juventus kommit överens med RB Leipzig om en övergång för belgaren Loïs Openda på deadline day. Det rör sig om ett lån med en obligatorisk utköpsklausul på omkring 40 miljoner euro).

Marc Guéhi till Liverpool

Liverpool har under en lång tid ryktats värva Marc Guéhi från Crystal Palace för en prislapp på 35 miljoner pund (drygt 446 miljoner kronor). Enligt journalisten Ben Jacobs är övergången däremot osäker, och även om en affär inte är avskriven ser det tveksamt ut för Guéhi att få igenom flytten till Liverpool.

Understand Marc Guehi to Liverpool looking unlikely as it stands. Deal not off yet, but has become difficult following Oliver Glasner's comments last night that he wants to keep the Crystal Palace captain.



Joe Gomez won't be sold to Milan unless Guehi joins.🦅



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/G7tr47kWEd — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 1, 2025

Tokmac Nguen kan lämna Djurgården

Även stjärnan Tokmac Nguen kan lämna Djurgården på deadline day. Enligt uppgifter till FotbollDirekt befinner sig norrmannen i förhandlingar med den saudiska högstaligaklubben Al-Najma SC. Transferfönstret i Saudiarabien stänger först den 10 september, så även om en affär inte blir klar under måndagen kan Nguen fortsatt lämna ”Blåränderna”.

Antony till Real Betis

Manchester United spelaren Antony, som spenderade förra våren på lån i spanska Real Betis, väntas köpas loss permanent av La Liga-klubben. Den brasilianska yttern uppges ansluta till Real Betis för 22 miljoner euro, enligt Fabrizio Romano.

Målvaktsrockad i Manchester City

Ederson ser ut att lämna Manchester City för turkiska Fenerbahce. Samtidigt rapporterar Romano att Gianluigi Donnarumma är helt klar för City och väntas värvas från Paris Saint-Germain under deadline day.