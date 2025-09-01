Elva storaffärer som lever på Deadline Day
I dag stänger det internationella transferfönstret.
FotbollDirekt går igenom elva storövergångar som kan bli klara på deadline day.
Det är bara timmar kvar av det internationella transferfönstret. Klockan 20:00 svensk tid bommar fönstret igen och då är det färdigvärvat för Europas toppklubbar.
Här är elva storaffärer som fortfarande lever.
Alexander Isak till Liverpool
Sommarens stora snackis är på väg att nå sitt slut, och enligt flera trovärdiga uppgifter är Alexander Isak klar för Liverpool. Den svenske anfallaren ansluter från Newcastle United för 150 miljoner euro (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor), enligt uppgifterna. Det blir Premier Leagues dyraste värvning någonsin.
Jusef Erabi till Genk eller Millwall
Hammarby är på väg att sälja anfallaren Jusef Erabi, 22, och det står mellan den engelska Championship-klubben Millwall eller belgiska Genk. Enligt Fotbollskanalen har 22-åringen bestämt sig för en flytt till Belgien och väntas lämna ”Bajen” innan fönstret stänger.
Tobias Gulliksen till Rapid Wien
Djurgårdsstjärnan Tobias Gulliksen har lämnat Sverige och är enligt uppgifter klar för en flytt till Rapid Wien i Österrike. Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer Djurgården att tjäna minst 50 miljoner kronor på försäljningen.
Victor Nilsson Lindelöf till Aston Villa
Den 31-åriga landslagsspelaren Victor Nilsson Lindelöf har varit klubblös sedan kontraktet med Manchester United gick ut tidigare i sommar. Enligt uppgifter är den svenske mittbacken dock klar för Premier League-konkurrenten Aston Villa och väntas presenteras på deadline day.
Emiliano Martínez till Manchester United
Manchester United är på jakt efter en målvakt under transferfönstrets sista dag. Enligt Fabrizio Romano har storklubben kommit överens om de personliga villkoren med Aston Villa-målvakten Emiliano Martínez, som sägs ha meddelat Birmingham-klubben att han vill lämna.
Piero Hincapié till Arsenal
Bayer Leverkusen-försvararen Piero Hincapié var på väg till Tottenham Hotspur fram till att ärkerivalen Arsenal kapade affären. Enligt Fabrizio Romano kommer ecuadorianen ansluta till ”The Gunners” på ett säsongslångt lån med en obligatorisk köpoption på 52 miljoner euro (motsvarande 575 miljoner kronor).
Loïs Openda till Juventus
Enligt tyska Sky har Juventus kommit överens med RB Leipzig om en övergång för belgaren Loïs Openda på deadline day. Det rör sig om ett lån med en obligatorisk utköpsklausul på omkring 40 miljoner euro).
Marc Guéhi till Liverpool
Liverpool har under en lång tid ryktats värva Marc Guéhi från Crystal Palace för en prislapp på 35 miljoner pund (drygt 446 miljoner kronor). Enligt journalisten Ben Jacobs är övergången däremot osäker, och även om en affär inte är avskriven ser det tveksamt ut för Guéhi att få igenom flytten till Liverpool.
Tokmac Nguen kan lämna Djurgården
Även stjärnan Tokmac Nguen kan lämna Djurgården på deadline day. Enligt uppgifter till FotbollDirekt befinner sig norrmannen i förhandlingar med den saudiska högstaligaklubben Al-Najma SC. Transferfönstret i Saudiarabien stänger först den 10 september, så även om en affär inte blir klar under måndagen kan Nguen fortsatt lämna ”Blåränderna”.
Antony till Real Betis
Manchester United spelaren Antony, som spenderade förra våren på lån i spanska Real Betis, väntas köpas loss permanent av La Liga-klubben. Den brasilianska yttern uppges ansluta till Real Betis för 22 miljoner euro, enligt Fabrizio Romano.
Målvaktsrockad i Manchester City
Ederson ser ut att lämna Manchester City för turkiska Fenerbahce. Samtidigt rapporterar Romano att Gianluigi Donnarumma är helt klar för City och väntas värvas från Paris Saint-Germain under deadline day.
