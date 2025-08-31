Uppgifter: Nilsson Lindelöf till Aston Villa
Victor Nilsson Lindelöf kan återvända till Premier League.
Fast denna gång till Aston Villa.
Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.
Victor Nilsson Lindelöf har varit utan klubb sedan han lämnade Manchester United i somras. Sedan dess har det ryktats om flera klubbar, blanda annat italienska Fiorentina och Everton
Nu rapporterar transfer-journalisten Fabrizio Romano att Aston Villa gör affär med svensken. Enligt Romano har Nilsson Lindelöf kommit överens med PL-klubben och en läkarundersökning väntar.
Enligt transferspecialisten rör det sig om ett tvåårskontrakt för ”VNL” i Aston Villa med option till ytterligare en säsong.
