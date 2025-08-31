Uppgifter: Nilsson Lindelöf till Aston Villa

Victor Nilsson Lindelöf kan återvända till Premier League.

Fast denna gång till Aston Villa.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Victor Nilsson Lindelöf har varit utan klubb sedan han lämnade Manchester United i somras. Sedan dess har det ryktats om flera klubbar, blanda annat italienska Fiorentina och Everton

Nu rapporterar transfer-journalisten Fabrizio Romano att Aston Villa gör affär med svensken. Enligt Romano har Nilsson Lindelöf kommit överens med PL-klubben och en läkarundersökning väntar.

Enligt transferspecialisten rör det sig om ett tvåårskontrakt för ”VNL” i Aston Villa med option till ytterligare en säsong.