Emilia Pelgander förlänger – stannar i England

U23-landslagsspelaren Emilia Pelgander har tagit ett framtidsbeslut.

Hon har förlängt sitt kontrakt med Leicester City.

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Emilia Pelgander gick från KIF Örebro till Leicester City i januari 2024. Hon spenderade första året i England men inför 2025 lånades hon ut till FC Rosengård i ett år. Men istället för att återvända till Leicester City blev det en ny utlåning till HB Köge.

Där spenderade hon ett halvår innan det var dags att återvända tillbaka till England i somras.

Nu kommer beskedet att Pelgander har förlängt sitt kontrakt. Det nya kontaktet stäcker sig över 2028.