Officiellt: Lucas Bergvall förlänger med Tottenham

Lucas Bergvall, 20, stannar i Tottenham Hotspur.

Den svenska talangen har skrivit ett nytt avtal med klubben.

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Inför säsongen cirkulerade det uppgifter om att Lucas Bergvall inte trivdes i Tottenham Hotspur och han sökte efter en ny klubb. Svensken har alltjämt varit kvar i Spurs och nu kommer klubben med ett framtidsbesked.

Under fredagen meddelar Tottenham att Bergvall förlänger sitt kontrakt. Hans tidigare avtal löper ut 2031.

– Jag tycker att vi håller på att bygga något riktigt bra här. Det är en spännande tid för klubben och därför är jag glad över att förlänga mitt kontrakt, säger Bergvall i ett uttalande.

Spurs-tränaren Roberto De Zerbi:

– Varje dag på träningen kan man se Lucas vilja att lära sig, förbättra sig och pressa sig själv till den högsta nivån.

Bergvall noteras för 80 framträdanden i Tottenham.