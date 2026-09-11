Uppgifter: Liverpool jagade ytterback

Chelsea vann dragkampen om Marco Palestra i somras när italienaren lämnade Atalanta för London.

Enligt The Athletic var även Liverpool med i bilden – innan klubben valde att prioritera andra positioner.

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Chelsea slog under sommaren till med en värvning av Marco Palestra, 21, från Atalanta.

Den italienske ytterbacken flyttade till London, men Chelsea var inte den enda klubben som visade intresse. Enligt The Athletic undersökte även Liverpool möjligheten att värva Palestra.

”The Reds” ska dock till slut ha bedömt att andra positioner behövde prioriteras, vilket gjorde att intresset för italienaren svalnade.

Liverpool har i nuläget Jeremie Frimpong och Ronald Araujo som alternativ till höger i backlinjen, medan Conor Bradley är skadad.

Palestra har ännu inte debuterat för Chelsea på grund av en skada. 21-åringen uppges ha kostat omkring 610 miljoner kronor.