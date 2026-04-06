ESPN: Liverpool och PSG i kamp om Belé

Den brasilianske talangen Erick Belé, 19, är eftertraktad.

Klubbar som Liverpool och Paris Saint-Germain är ute efter honom.

Det rapporterar brasilianska ESPN.

Erick Belé gjorde A-lagsdebut för Palmeiras under säsongen. Den offensiva mittfältaren har snabbt blivit ett hett villebråd inför sommarens transferfönster.

Brasilianska ESPN rapporterar att 19-åringen följs av Paris Saint-Germain, Liverpool och Parma. Samtidigt finns det andra klubbar som uppges vara redo att buda att 20 miljoner euro, motsvarande 217 miljoner kronor.

Belé noteras för 6 mål och 1 assist på 12 matcher den här säsongen i Pameiras