FD:s avslöjande bekräftat – Granath klar för Panetolikos
Gustav Granath lämnar norska HamKam.
Karriären fortsätter i grekiska Panetolikos.
Något FotbollDirekt tidigare har avslöjat.
Gustav Granath, 28, lämnade Västerås SK efter att klubben trillat ur allsvenskan säsongen 2025. Då bar det av till norska HamKam. Under sin tid i det norska laget noterades anfallaren för ett mål och två framspel på 27 matcher i Eliteserien.
FotbollDirekt har tidigare i veckan kunnat avslöja att Granath nobbat en förlängning med HamKam och att han är nära en flytt till Panetolikos i Grekland.
Nu har svensken presenterats av den grekiska klubben på sociala medier.
Panetolikos ligger nia i den grekiska högstaligan efter 15 spelade omgångar.
