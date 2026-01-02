FD:s avslöjande bekräftat – Granath klar för Panetolikos

Gustav Granath lämnar norska HamKam.

Karriären fortsätter i grekiska Panetolikos.

Något FotbollDirekt tidigare har avslöjat.

Foto: Bildbyrån

Gustav Granath, 28, lämnade Västerås SK efter att klubben trillat ur allsvenskan säsongen 2025. Då bar det av till norska HamKam. Under sin tid i det norska laget noterades anfallaren för ett mål och två framspel på 27 matcher i Eliteserien.

FotbollDirekt har tidigare i veckan kunnat avslöja att Granath nobbat en förlängning med HamKam och att han är nära en flytt till Panetolikos i Grekland.

Nu har svensken presenterats av den grekiska klubben på sociala medier.

Panetolikos ligger nia i den grekiska högstaligan efter 15 spelade omgångar.