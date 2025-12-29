AVSLÖJAR: Nära Greklands-flytt – flyger inom kort 

Lämnade Västerås SK och gick till norska Eliteserien.

Enligt FotbollDirekts uppgifter skriver nu Gustav Granath inom kort på för grekiska superliga-klubben Panetolikos.

Foto: Bildbyrån

Ett tidigare värdefullt namn för Västerås SK, Gustav Granath, har haft ett fint år sedan flytten i början av förra året. I början av december kunde FotbollDirekt avslöja att han tackat nej till en fortsättning (option) i Ham Kam.

Nu kommer nästa steg i den 28-årige försvararens karriär – och det är ett fint sådant.

Enligt FotbollDirekts uppgifter flyger han inom kort till Grekland och Panetolikos för en läkarundersökning och för att skriva på ett kontrakt. Denna klubb är just nu nia i den grekiska superligan.

Det var efter Västerås SK:s allsvenska degradering för ett år sedan som Granath gick till Norge – men hade kort dessförinnan varit högaktuell för Boavista i Portugal, enligt FD:s uppgifter.

Gustav Granath har tidigare spelat för klubbar som Skövde AIK och Degerfors IF.