FD:s Silly-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver den sista veckan av vinterns transferfönster.
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg!
Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
Den här artikeln handlar om: