Förre AIK-stjärnans oväntade klubbval – har skrivit på

Han var en av AIK:s riktigt stora spelare för tio år sedan och lämnade för tyska Stuttgart samma vinter som Alexander Isak såldes till Dortmund.

Senaste åren har dock varit desto mer motiga för Ebenezer Ofori som under onsdagen gjort klart med ny klubb.

Ghananen lämnar irakiska Mosul för spel i FC Atyrau från Kazakstan.

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Ebenezer Ofori upptäcktes hemma i Ghana av AIK och värvades till klubben 2013.

Det blev fyra år i Gnaget innan i januari 2017 såldes till tyska storklubben Stuttgart som halvåret tidigare oväntat hade åkt ut Bundesliga.

Stuttgart studsade tillbaka direkt men Ofori gjorde bara tio matcher i klubben och var på lån i New York City 2018/2019 innan AIK 2020 värvade tillbaka spelaren som 2017-2019 noterades för nio A-landskamper för Ghana.

Ofori var inte samma sensation som under sin första vända i Gnaget och efter spel i danska Vejle 2022-2024 och litauiska Zalgiris 2025 tog den centrala fältaren det minst sagt oväntade steget till irakiska Mosul, staden som blev hårt krigsdrabbad av Isis intåg 2014.

Det blev ett halvår i Irak och nu har Ofori gjort klart med ny klubb igen. 31-åringen lämnar Mosul som Bosman och har under onsdagen skrivit på för FC Atyrau i Kazakstan.