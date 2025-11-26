Förre Bajen-talangen aktuell för Falkenbergs FF

Elias Mohammad har hållit till i nederländska ADO Den Haag i ett drygt år.

Nu provtränar han med Falkenbergs FF, enligt Hallands Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Det är under onsdagen som Hallands Nyheter kommer med flera nyheter om provspelare i superettanklubben Falkenbergs FF.

För FFF:s del handlar det delvis om den förra Hammarby-talangen Elias Mohammad – som senaste spelade för nederländska ADO Den Haag där han noterades för tio matcher.

Nu kan han alltså vara på väg tillbaka till svensk fotboll.

– Han (Mohammad) är utbildad i Hammarby och har hoppat mellan Hammarby IF och HTFF och tillhört gruppen av spelare som varit utvalda. Vi har fått väldigt goda lovord av annan person än agenten och min kontakt där tror väldigt mycket på honom och då vill vi väldigt gärna se honom här, säger Falkenbergs sportchef Andreas Jankevics till Hallands Nyheter.

Elias Mohammad själv:

– Det känns som Falkenberg är en bra klubb och det är kul att visa upp sig. Och Seif Ali Hindi var ju i U19-laget när jag spelade i Hammarby TFF. Men jag ska kolla runt med lite andra klubbar också, säger 22-åringen till Hallands Nyheter.

Utöver Mohammad tränar även Francklyn Wollum-Goulethi, som tillhör norska Ullern, med FFF.



