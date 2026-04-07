Förre Blåvitt-tränaren om ryktena: ”Jag är avslappnad”

Jens Berthel Askou ryktas till Celtic.

Nu svarar den förre IFK Göteborg-tränaren på ryktena.

– Vi planerar för framtiden, säger Motherwell-tränaren enligt Daily Record.

Foto: Alamy

Jens Berthel Askou fick en drömstart på sin tid som huvudtränare i skotska Motherwell. På senare tid har det gått hackigare för dansken.

Trots det har Askou uppgetts vara en av kandidaterna till att ta över storklubben Celtic. Det rapporterar tidningen Daily Record.

Nu svarar Motherwell-tränaren på uppgifterna.

– Vi har bra samtal om allting. Vi planerar för framtiden. Det är nödvändigt, säger han till Daily Record och fortsätter:

– Det är vad vi gör. Så naturligtvis är jag avslappnad kring allt annat. Allt vi gör har ett långsiktigt perspektiv. Vi planerar också saker som ännu inte är officiella. Viktiga saker gällande infrastrukturen. Det pågår mycket inne i byggnaden som folk inte ser.

Askou har tidigare varit tränare för IFK Göteborg från 2023 till 2024.