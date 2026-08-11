Helt ny sits i Djurgården: ”Inte för att han är finsk…”

Miro Tenho har spelat varenda minut i årets allsvenska.

Men nu blir Jani Honkavaara illa tvungen att kliva ut i derbyt mot AIK utan sin favoritback.

– Han har inte spelat för att han är finsk, utan för att han är väldigt bra spelare, säger Honkavaara till FotbollDirekt.

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Miro Tenho och Jacob Une har spelat med varandra i Djurgården sedan 2024.

I årets allsvenska har Jani Honkavaara inte flyttat på sin landsman en enda gång. Tenho har spelat varenda 90-minutare medan Une och Mikael Marqués bytt av varandra i omgångar.

Varför Tenho varit så självskriven medan Une och Marqués inte varit det?

– Ingen är given… Men Miro har inte spelat för att han är finsk, utan för att han är en väldigt bra spelare, säger Honkvaara med glimten i ögat till FD och fortsätter:

– Sedan augusti förra året har han varit väldigt stabil. Vi behöver hans fysiska attribut och han är väldigt bra för att försvara målet. Hans prestationer har varit väldigt stabila vilket varit nyckeln, säger Honkavaara om Tenhos ständiga speltid.

Ny konstellation utan Tenho

Men efter Tenhos tredje gula kort för säsongen som han i slutminuterna mot VSK under måndagskvällen åkte på tvingas Honkavaara spela utan sin favoritback i derbyt mot AIK.

I stället väntas Une och Marqués bilda mittbackspar i avstängde Tenhos ställe. En ny konstellation i mittlåset i och med att det alltid varit Tenho/Une eller Tenho/Marqués, aldrig Une/Marqués.

Nyligen berättade Marqués för FD att han själv inte visste varför han efter fyra raka starter före VM-uppehållet petades inför omstarten.

”Du får fråga coach varför det blivit så. Jag vet inte riktigt själv. Jag stannade till och med kvar i Stockholm (under semestern i samband med VM-uppehållet) för att träna och köra rehab. Så jag åkte inte iväg någonstans. Men jag vet inte, han (Jani Honkavaara) ville kanske testa något nytt. Men jag är van vid att studsa tillbaka, det är bara att göra det igen”, sa Marqués för två veckor sedan.

Därför petades Marqués: ”Ville få till en förändring”

När FD frågar Honkavaara varför Marqués petades svarar finländaren diplomatiskt.

– Han vet inte varför han varit på bänken? Spelar du inte så spelar någon annan. Vi förlorade två matcher före uppehållet och ville få till en förändring. Une fick chansen och han tog chansen. Det var inte så att Marqués hade gjort något fel, men Unes prestationer har varit väldigt bra och han har en lång historia med Tenho.

I vårderbyt mot AIK var Marqués en av planens bästa spelare i 4-2-segern där han både gjorde mål och låg bakom ytterligare ett mål med en ”hockeyassist”. Det återstår att se om 24-åringen är nära att fälla glädjetårar på söndag som i förra AIK-derbyt.