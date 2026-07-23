Förre Djurgården-backen återvänder – har skrivit på

Niklas Gunnarsson har spelat i både Elfsborg och IFK Norrköping, men är främst förknippad med tiden i Djurgården i Sverige.

Mittbacken har senaste säsongerna spelat i Schweiz och nu står det klart att han återvänder till Neuchâtel Xamax som han var på lån hos våren 2025.

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Elva matcher i Elfsborg 2015, elva matcher i IFK Norrköping 2023.

Men det är i Djurgården som Niklas Gunnarsson i svensk fotboll gjorde störst intryck – detta mellan 2016 och 2018.

Mittbacken var mycket uppskattad i blårandigt där han också användes som högerback. Därefter blev det en kort sväng i Palermo innan återkomst i Norge, först i Sarpsborg och därefter Strömsgodset.

Bortsett från korta sejouren i IFK Norrköping har det sedan sommaren 2023 blivit Schweiz för hela slanten för Gunnarsson.

Han var på lån från Yverdon-Sport FC till Neuchâtel Xamax våren 2025 och nu under torsdagen står det klart att norrmannen återvänder dit – något klubben meddelar på sin hemsida.

Gunnarsson är i dag 35 år gammal.