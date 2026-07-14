Förre MFF-talangen belönas: ”Väldigt glad”

Matej Tuka lämnade Malmö FF för danska FC Nordsjælland inför säsongen 2025.

Nu meddelar den danska klubben att svensken blir en permanent del av A-laget.

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Inför säsongen 2025 lämnade Matej Tuka, 19, Malmö FF:s akademi. Likt många svenska talanger gick han till den danska ligan – och närmare bestämt FC Nordsjælland.

I våras meddelade den danska klubben att Tuka skriver ett nytt avtal till 2030. Nu kommer positivt besked för den svenske talangen.

Nordsjælland har imponerats av Tuka och gör honom till en permanent del av A-laget.

– Jag visste att FC Nordsjælland är en klubb som är bra på att jobba med utvecklingen av unga spelare, så när jag fick möjligheten att byta sa jag ja till att prova på det. Och det har varit riktigt bra. I början var det förstås lite svårt, eftersom jag också flyttade hemifrån, men jag kom snabbt in i det och har varit väldigt glad för det, säger Tuka i ett uttalande.

19-åringens avtal med Nordsjælland sträcker sig till 2030.